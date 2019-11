Esporte Emerson Sheik pede demissão e deixa cargo na diretoria do Corinthians Ex-atacante se tornou dirigente do clube no início deste ano, após encerrar carreira de jogador

Emerson Sheik deixou o cargo de coordenador de futebol do Corinthians nesta segunda-feira (4). Criticado, o ex-atacante pediu demissão por não se sentir blindado pela diretoria. Ele dará entrevista coletiva nesta terça, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Ídolo do clube, Emerson Sheik virou dirigente no início deste ano, após encerrar a carreira de jogador. Ele partici...