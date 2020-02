Esporte Embalado, Toronto Raptors derrota Indiana Pacers e emplaca 13º triunfo seguido A franquia canadense, vice-líder da Conferência Leste, atrás apenas do Milwaukee Bucks, contou com grande atuação do espanhol Serge Ibaka, que obteve um "double-double"

Embalado, o Toronto Raptors, atual campeão, ampliou a sequência positiva na temporada ao superar o Indiana Pacers fora de casa por 115 a 106 para chegar ao 13º triunfo consecutivo na temporada regular da NBA. A franquia canadense, vice-líder da Conferência Leste, atrás apenas do Milwaukee Bucks, contou com grande atuação do espanhol Serge Ibaka, que obteve um "double-double" d...