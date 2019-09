Esporte Embalado, Atlético quer ampliar sequência positiva diante do Vitória Dragão, vice-líder e dono de números positivos, quer pontuar em Salvador contra o clube rubro-negro

Após a primeira vitória na sequência de quatro partidas contra clubes que estão próximo ou na faixa do rebaixamento (Z4) à Terceirona, o Atlético busca outro resultado positivo na Série B nacional. O próximo adversário será o Vitória, nesta terça-feira (24), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30. O clube baiano está com 24 pontos, uma posição distante do Z4 - é o 16º...