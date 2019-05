Esporte Embalada, Kvitova bate francesa e vai às oitavas de final em Madri Campeã em Stuttgart no fim do mês passado, a tenista checa venceu a rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5)

Cada vez mais embalada na temporada, a tenista checa Petra Kvitova fez mais uma vítima no saibro do Torneio de Madri, nesta segunda-feira (6). A atual número dois do mundo derrotou a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), em 1h55min de confronto. Campeã em Stuttgart no fim do mês passado, Kvitova ocupa a vice-liderança do ranking,...