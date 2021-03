Esporte Em volta de Neymar, Mbappé faz dois gols, e PSG atropela o Lyon no Francês O brasileiro começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Kylian Mbappé

O PSG venceu o Lyon por 4 a 2 na noite deste domingo (21), no estádio Parc OL, e assumiu a liderança do Campeonato Francês. Em confronto direto pela ponta do campeonato, Mbappé marcou duas vezes para os visitantes. Danilo Pereira e Di María completaram, e Slimani e Cornet diminuíram para o Lyon. A partida marcou o retorno de Neymar aos campos após mais de um mês de i...