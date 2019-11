Esporte Em volta de Alan Mineiro, Vila empata com Operário-PR e segue ameaçado pelo rebaixamento A 4 jogos de acabar o Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova soma apenas um ponto. Tigre chega aos 33 pontos, dois a menos que Londrina, primeiro time fora da zona de rebaixamento

Vila Nova empatou com Operário-PR, nesta sexta-feira (8), no estádio Serra Dourada. O Tigre teve a volta do meia Alan Mineiro, mesmo assim foi pressionado no 1º tempo, e só teve chances reais de gol no 2º tempo. Os goleiros Rafael Santos e Rodrigo Viana foram responsáveis pelo resultado. A 4 jogos do final da Série B, o colorado está na 18ª colocação, com 33 pon...