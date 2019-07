Em seu quarto jogo pelo Atlético na Série B, já que se recuperou de contusão e só passou a jogar na competição após a pausa para a Copa América, o meia Jorginho marcou seu primeiro gol na Segundona, garantiu vitória atleticana fora de casa e ganhou elogios do chefe após a partida contra o América Mineiro, no Estádio Independência.

"Jorginho é muito diferente, especial. Tem uma leitura de jogo, entende o jogo muito bem. É o cerebro. Aproxima pra jogar, cria situações, atrai adversário, recebe as faltas. Ele ainda vai melhorar com o ritmo de jogo", afirmou o técnico do Dragão, que afirmou ter pedido ao jogador para pisar mais na área. Foi assim que ele marcou o gol da vitória sobre o Coelho, cabeceando bola cruzada por Nicolas.

O Atlético ganhou do América-MG no dia em que o diretor social do clube, Sérgio Cruz, foi encontrado morto em Goiânia. Wagner Lopes falou da vitória para homenagear o dirigente. "Já tínhamos feito o pacto de que a gente ia vencer e dedicar ao Serjão, que é um cara que nos ajuda há muito tempo", afirmou.

Na sequência da Série B, Wagner Lopes pretende fazer o time do Atlético crescer. "Buscamos equilíbrio entre defender e atacar, jogar sem tomar gol, fechar linha de passe, jogar em linha alta, não recuar. Detesto que nosso time jogue recuado, mas às vezes o adversário impõe essa situação. É uma busca nossa, buscar cada vez mais melhorar dentro do nosso modelo de jogo", definiu o treinador, que refutou que o Dragão tenha jogador recuado contra o Coelho. "Não vejo que jogamos muito recuados. Marcamos numa zona do campo em que atraímos o adversário para criar espaço e situação de contra-ataque."

Wagner Lopes ainda acredita que o Atlético, mesmo tendo marcado o gol da vitória aos 43 do segundo tempo, poderia ter feito mais. "Nos últimos minutos, o adversário tentou de qualquer forma e a gente teve oportunidade. Com um pouquinho mais de capricho, a gente conseguiria o segundo gol."

Para o treinador, a vitória "mostra a força do grupo" e recupera a pontuação perdida com a derrota em casa para o Botafogo-SP, na rodada anterior. "Apesar de termos tido um revés muito doloroso em casa, o time buscou forças. Jogadores mostraram que queriam muito vencer para recuperar os pontos que perdemos em casa, deixar o torcedor orgulhoso e oferecer a vitória para o Serjão."

Na próxima rodada, o Atlético volta aos seus domínios: enfrenta o Operário-PR, na terça-feira (30), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly.