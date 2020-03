Esporte Em visita, presidente do Fla janta com dirigentes goianos e governador Mandatário do rubro-negro carioca visitou o Serra Dourada e trocou experiências

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim visitou Goiânia, nesta segunda-feira (9), para um jantar com o governador Ronaldo Caiado, de quem é amigo pessoal. Convidados, dirigentes dos clubes goianos também foram ao Palácio das Esmeraldas e trocaram experiências com o mandatário rubro-negro. Estiveram no jantar os presidentes do Goiás, Marcelo Almeida, do Atléti...