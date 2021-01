Esporte Em vantagem, Vila Nova joga a volta da final do Aspirantes

Alguns jogadores do Vila Nova podem conquistar, assim como o clube, dois títulos nacionais neste final de semana. Além da final da Série C, o Tigre encara o Ceará, no jogo da volta na decisão do Brasileiro de Aspirantes. Na ida, a equipe colorada fez 2 a 0 e joga por empate para conquistar o inédito título para o time e para a região Centro-Oeste, já que os únicos campe...