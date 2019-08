Esporte Em vantagem, Palmeiras enfrenta Grêmio por classificação à semifinal Alviverdes e tricolores se enfrentam, no Pacaembu, por uma vaga na semifinal. Empate classifica time paulista

Após vencer o Grêmio, fora de casa, por 1 a 0, o Palmeiras recebe o tricolor gaúcho, nesta terça-feira (27), às 21h30, no Pacaembu, em São Paulo, com a vantagem de poder empatar para seguir à semifinal da Copa Libertadores da América para enfrentar Internacional ou Flamengo. A equipe treinada pelo técnico Luiz Felipe Scolari terá desfalque do volante Felipe Melo, ...