Em vantagem, Flamengo tenta dar troco no Timão na Copa do Brasil

Clubes mais populares do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians se enfrentam, nesta terça-feira (4), às 21h30, no Maracanã, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com vantagem de jogar pelo empate, após vencer em São Paulo por 1 a 0, gol de Willian Arão, o Flamengo tenta dar o troco no time alvinegro. Na edição do ano passado da competiçã...