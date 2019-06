Esporte Em vídeo, Rafinha afirma que vai jogar no Flamengo: 'Estou chegando no Mengão' Apesar de ainda não ser oficial, chegada do lateral-direito à Gávea está próxima de acontecer

Após classificação às quartas de final da Copa do Brasil, obtida com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo teve mais uma boa notícia nesta quarta (05). Em vídeo de um torcedor divulgado nas redes sociais, o lateral-direito Rafinha, ex-Bayern de Munique, aparece gravando uma mensagem p...