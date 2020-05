Esporte Em vídeo, Fenapaf pede que jogadores tenham acesso ao auxílio emergencial Campanha conta com presença de atletas renomados e outros desconhecidos e ressalta que grandes salários estão restritos a poucos na categoria

Com o futebol no Brasil paralisado desde o início de março por conta da pandemia do novo coronavírus, a Federação Nacional de Atletas Profissionais do Futebol (Fenapaf) divulgou neste domingo uma campanha para que a categoria tenha acesso ao benefício mensal de R$ 600 que o governo disponibiliza durante esse período de crise. O problema para os jogadores de futebol ...