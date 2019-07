Esporte Em treino 'secreto', Tite escala Alex Sandro como titular da seleção para a final Com lesão na coxa direita sofrida no jogo com o Paraguai, Filipe Luís trabalhou em um campo separado

O técnico Tite comandou um treino nesta sexta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, com a presença do lateral-esquerdo Alex Sandro como titular da seleção brasileira. O jogador da Juventus deve ser mantido no time para a final da Copa América, no próximo domingo, contra o Peru, já que o antigo dono da posição, Filipe Luís, continua em recuperação de lesão na coxa d...