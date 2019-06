Esporte Em treino fechado, Filipe Luís trabalha com bola, mas continua como dúvida Com dores na coxa direita, Filipe Luís foi submetido a exames e não teve nenhuma lesão detectada. O jogador ainda sente um incômodo desde a partida contra o Paraguai

A seleção brasileira realizou um treino fechado neste domingo (30), em Belo Horizonte, em preparação para enfrentar a Argentina, nesta terça-feira (2 de julho), no estádio do Mineirão, pela semifinal da Copa América. Pelas imagens divulgadas pela CBF, o lateral-esquerdo Filipe Luís voltou a trabalhar com bola junto com o grupo, porém o meia Fernandinho ainda continua a...