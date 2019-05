Esporte Em treino dominado pela Mercedes, Hamilton termina o dia na frente em Mônaco Britânico cravou o tempo de 1min11s118 na mais rápida das suas 41 voltas. Seu companheiro de equipe foi o segundo colocado, com a marca de 1min11s199

A possibilidade de a Mercedes conquistar a sexta dobradinha na temporada 2019 da Fórmula 1 é real. Nesta quinta-feira (23), a equipe dominou o segundo treino livre para o GP de Mônaco, com seus pilotos ocupando as duas primeiras posições da atividade e do dia, com o britânico Lewis Hamilton sendo o mais rápido. Hamilton chegou ao GP de Mônaco, a sexta das 21 etap...