Esporte Em treino do Flamengo, Jesus orienta Willian Arão e conversa com Gabriel Treinador não deve mexer na equipe para enfrentar o Liverpool. Apesar de ter entrado bem na semifinal, Diego deve ficar no banco

No penúltimo treino do Flamengo antes da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, neste sábado, às 14h30, no Khalifa Stadium, em Doha, o técnico Jorge Jesus teve uma conversa particular com o volante Willian Arão e, em seguida, bateu um papo com o atacante Gabriel, nesta quinta-feira. Com Arão, o treinador gesticulou na conversa, indicando que estava preocupado co...