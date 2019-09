Esporte Em treino com final inusitado, Charles Leclerc obtém a pole position em Monza

O monegasco Charles Leclerc obteve, neste sábado, a pole position para o GP da Itália, 14ª etapa da temporada da Fórmula 1. Será a quarta vez que o jovem piloto da Ferrari vai largar em primeiro no ano, igualando a marca de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, segundo e terceiro colocados no treino. A corrida, neste domingo, ter início previsto para as 10h10 (de Brasília). ...