Esporte Em treino atrapalhado pela chuva, Gasly lidera dobradinha da Red Bull na Hungria

Não foi em uma atividade com a pista nas condições ideais, mas a Mercedes terminou a sexta-feira sendo superada. Com uma dobradinha da Red Bull, o francês Pierre Gasly liderou o segundo treino livre para o GP da Hungria, no Hungaroring, em uma sessão atrapalhada pela chuva. A Mercedes vem sendo soberana, mais uma vez, na temporada 2019 da Fórmula 1, com o britân...