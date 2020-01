Esporte Em terceiro teste, Vila Nova realiza amistoso contra Brasiliense Depois de enfrentar equipe sub-20 e Capital-DF, Tigre passará por novo teste, nesta quinta-feira (16), no CT, com portões fechados. No sábado, jogo-treino será contra Real-DF

O Vila Nova realizará o primeiro jogo amistoso da pré-temporada, nesta quinta-feira (16), no CT, às 16 horas, contra o Brasiliense. De portões fechados, o técnico Ariel Mamede faz o terceiro teste com a equipe, que já deve ter a cara do Tigre no Goianão. A previsão é de que quatro testes - um amistoso e três jogos-treinos - sejam realizados antes da estreia no Cam...