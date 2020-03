Esporte Em teleconferência, Tom Brady é apresentado no Tampa Bay Buccaneers Astro do futebol americano falou sobre a sua escolha pelo time da Flórida, após 20 anos no New England Patriots

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, Tom Brady foi apresentado nesta terça-feira em uma teleconferência de 30 minutos como o novo jogador do Tampa Bay Buccaneers. O astro do futebol americano, de 42 anos, apontado como um dos maiores quarterbacks de todos os tempos da NFL, falou sobre a sua escolha pelo time da Flórida, após 20 anos no New E...