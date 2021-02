Esporte Em tarde de Alan Mineiro, Vila Nova vence o Palmas e avança na Copa Verde Time colorado venceu a equipe tocantinense por 3 a 1, se classificou às quartas de final e vai pegar o Cuiabá em dois jogos

O Vila Nova estreou na Copa Verde com vitória e classificação. Nesta terça-feira (2), o time colorado venceu o Palmas, por 3 a 1, no OBA, em jogo único pelas oitavas de final, e garantiu vaga nas quartas de final do torneio, que ainda é válido pela temporada 2020. O time colorado superou a equipe tocantinense com dois gols de Alan Mineiro e um de Frontini - João Bernard...