Esporte Em Tóquio, atletas paralímpicos terão uniformes com acessibilidade Itens como zíper com puxador ergonômico e calças com abertura lateral na barra fazem parte da coleção desenvolvida pela própria equipe de design do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

A história do esporte paralímpico se baseia na luta por reconhecimento e equidade. Algumas demandas, porém, são menos perceptíveis para as pessoas sem deficiência. É o caso da acessibilidade em roupas e assessórios, que afinal costumam ser desenhadas para elas. Por causa disso, mesmo em grandes competições esportivas, era comum que atletas do paradesporto precis...