Esporte Em sua volta como técnico, Diego Maradona promete trabalho no Gimnasia La Plata

Astro do futebol mundial, Diego Maradona está de volta aos gramados. Mais uma vez como técnico, "El Pibe" iniciou neste final de semana o seu trabalho no Gimnasia La Plata, que ocupa a 18.ª posição entre 26 participantes do Campeonato Argentino, mas que corre risco de rebaixamento pela média das últimas temporadas. Por isso, promete muito suor em campo."Quero prome...