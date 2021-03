Esporte Em sua primeira Copa do Brasil, Jaraguá viaja para estrear Por causa de decreto estadual, jogo foi transferido para o Rio. Time goiano precisa vencer para avançar

Depois de ser a principal surpresa do futebol goiano na temporada 2020, o Jaraguá começa sua caminhada na Copa do Brasil. Pela primeira vez na história de 92 anos, o Gavião da Serra participa do torneio nacional. Na 1ª fase, terá de vencer o Manaus para avançar de fase. O duelo será disputado nesta sexta-feira (26), a partir das 15h30, no Estádio Jânio Moraes, em Nova...