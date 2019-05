Esporte Em sua 1ª final, Raptors desafiam dinastia dos Warriors na NBA Dono da segunda melhor campanha da temporada regular, com 58 vitórias e 24 derrotas, os Raptors terão a vantagem de jogar quatro jogos em casa, se necessário

"Não há como medir o que DeMar fez por essa organização. Trata-se do maior atleta da história desse time e ninguém pode contestar isso." As palavras do gerente-geral do Toronto Raptors, Masai Ujiri, mostram o quão impactante foi a decisão de trocar DeMar DeRozan, principal astro da franquia canadense, por Kawhi Leonard antes da temporada 2018/2019 da NBA começar. ...