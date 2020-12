Esporte Em SP, Palmeiras e América-MG empatam semi da Copa do Brasil Com o resultado, quem vencer o duelo da próxima quarta vai à decisão do título

Após mudanças na escalação e falha do zagueiro Emerson Santos, o Palmeiras foi surpreendido pelo América-MG e conseguiu, no máximo, arrancar empate por 1 a 1 no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta (23) no Allianz Parque. Com o resultado, quem vencer o duelo da próxima quarta vai à decisão do título. Em caso de igualdade no tempo normal, haverá...