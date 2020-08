Esporte Em semana decisiva, Atlético-GO respalda treinador na disputa por vaga Clube tem missão de recuperação em duas frentes, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro

Os dois últimos resultados do Atlético-GO, no Brasileirão, foram negativos - derrotas para Internacional (3 a 0) e Goiás (2 a 0, no clássico local) - e criaram clima de cobranças internas no clube. Nesta semana, o Dragão terá dois jogos, tratados como decisivos, em duas frentes diferentes: Copa do Brasil e Série A.O primeiro desafio será quinta-feira (27), diante do ...