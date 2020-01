Esporte Em semana de estreia, Palmeiras aguarda fechar negociações de jogadores O primeiro jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista será na quarta-feira, contra o Ituano, no estádio Novelli Junior, às 19h15

A semana de estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista traz também a expectativa por novidades em transferências. Com o elenco de volta dos Estados Unidos depois da participação e do título na Florida Cup, a diretoria pretende intensificar as conversas em andamento. O atacante Rony, do Athletico, pode chegar enquanto há outras três saídas de jogadores em estágio avançado. ...