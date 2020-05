Esporte Em Santos, atacante do Goiás relembra bom início e gols antes da paralisação Victor Andrade, que marcou dois gols em sete jogos, se prepara para estar pronto no reinício da temporada e se diz animado para voltar e brilhar pelo clube esmeraldino

A paralisação do futebol por causa do novo coronavírus ocorreu no momento que o atacante Victor Andrade vivia melhor fase neste início de trajetória no Goiás. Assim que as atividades esportivas foram suspensas devido à pandemia, o jogador de 24 anos viajou para Santos, onde está desde então com a família. Foi pelo time alvinegro, da cidade litorânea de São Paulo, ...