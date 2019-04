Esporte Em Santa Catarina, Anápolis busca feito inédito na Superliga B para seguir com chance A segunda partida das semifinais será disputada nesta quinta-feira (4) a partir das 20 horas, no Ginásio Galegão, em Blumenau.

O Anápolis Vôlei terá de conquistar o que nenhum clube conseguiu na atual temporada na Superliga B: vitória sobre o Apan Blumenau, em Santa Catarina. Mais do que quebrar a invencibilidade do rival, a equipe goiana precisa de um triunfo nesta quinta-feira (4) para forçar o terceiro jogo da semifinal do torneio e seguir com chances de conquistar o acesso à elite do vôle...