Esporte Em Salvador, Bahia e Vasco empatam com decisões polêmicas do VAR Garantido na Copa Sul-Americana de 2020, o Bahia, que ocupa o 11º lugar com 49 pontos, se despediu da sua torcida sob vaias por não vencer há oito jogos em casa

Num jogo marcado pela interferência do árbitro de vídeo em dois pênaltis, Bahia e Vasco empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o time carioca teve um pênalti marcado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima no campo e anulado após consulta ao VAR. A equipe baiana viveu situa...