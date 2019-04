Esporte Em Salvador, Bahia bate Corinthians de virada por 3 a 2 na estreia do Brasileirão Na próxima rodada, o Corinthians recebe a Chapecoense e o Bahia visita o Botafogo

O Bahia derrotou o Corinthians de virada por 3 a 2, neste domingo (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na estreia das equipes pelo Campeonato Brasileiro. Pedrinho, que completou 100 jogos com a camisa alvinegra, abriu o placar; Arthur Caíke empatou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Artur e Rogério, com um belo gol de cobertura sobre Cássio, viraram o marcador p...