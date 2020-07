Esporte Em Série A atípica, meia do Atlético-GO quer 'jogar de igual pra igual com todo mundo' Jorginho comenta a concorrência em seu setor e a chegada do técnico Vagner Mancini

O meia Jorginho, jogador do elenco do Atlético-GO que está há mais tempo no clube, espera uma Série A do Brasileiro atípica e quer que o Dragão aproveite isso para surpreender adversários. Apesar disso, acredita que o discurso na competição tem de ser o de buscar a pemanência na elite nacional, como explicou em entrevita coletiva nesta quinta-feira (9). "A primeira coisa ...