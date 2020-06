Esporte Em São Paulo, Tchê Tchê participa de manifestação contra o racismo

O meio-campista Tchê Tchê, do São Paulo, participou, neste domingo (8), de uma manifestação contra o racismo e o presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto ao lado da sua esposa, presentes ao ato realizado nas proximidades do Largo da Batata na capital paulista. Na imagem, ele utiliza uma máscara, para evitar a propagação do corona...