Esporte Em São Paulo, Brasil goleia o Peru e avança às quartas da Copa América Com gols de Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves e Willian, seleção bateu a equipe peruana por 5 a 0 e se classificou em primeiro no Grupo A. Adversário no mata-mata ainda será definido

A seleção brasileira soube ter paciência para superar as dificuldades iniciais, e venceu o Peru, na Arena Corinthians, na tarde deste sábado (22), pela 3ª rodada do Grupo A da Copa América. Os gols da goleada, por 5 a 0, foram anotados por Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves e Willian. Com o resultado, o Brasil terminou a fase de classificação na primeira colocação do G...