Esporte Em São Januário, Vasco busca reação contra o RB Bragantino Time carioca terá uma novidade no comando do time. Ramon Menezes está recuperado da Covid-19 e estará presente no banco de reservas

O Vasco enfrenta o RB Bragantino neste domingo (27), às 11h, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca joga pela recuperação depois de ser eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil. A queda aconteceu em seu próprio estádio após um empate sem gols na quinta-feira (24) -na ida, no Engenhão, o Botafogo venceu por 1 a 0. Além desse revés,...