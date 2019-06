Esporte Em São Januário lotado, Vasco bate Ceará e obtém 2ª vitória seguida no Brasileiro om o triunfo pela nona rodada, o time carioca alcançou os nove pontos, enquanto que o cearense tem um a mais

Com muita raça, disposição e apoio de quase 20 mil entusiasmados torcedores, o Vasco derrotou o Ceará por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo pela nona rodada, o time carioca alcançou os nove pontos, enquanto que o cearense tem um a mais. Em clim...