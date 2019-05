Esporte Em rotina de desafios, Goiás se prepara para pegar o Cruzeiro Fora de casa, alviverde enfrenta uma das principais equipes do País, na temporada, por reabilitação

O Goiás terá pela frente, no Brasileirão, um dos melhores times do País e forte candidato ao título da competição - o Cruzeiro. O desafio, fora de casa, exigirá da equipe de Claudinei Oliveira uma atuação quase perfeita, fora, pra que não retorne à casa com o gosto amargo da derrota. Com três pontos em dois jogos, a equipe esmeraldina viaja nesta sexta-feira (3) e encerra s...