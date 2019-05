Esporte Em Roma, Lazio derrota a Atalanta por 2 a 0 e é campeã da Copa da Itália O clube de Roma, que não vencia desde a temporada 2012/2013, se iguala à Internazionale como a terceira maior vencedora da competição

Com dois gols na parte final da partida, a Lazio derrotou a Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, e faturou o título da Copa da Itália. O meia sérvio Sergej Milinkovic-Savic foi o herói da equipe romana ao sair do banco de reservas e abrir o placar aos 37 minutos do segundo tempo. No final, o atacante espanhol Joaquin Correa carimbou a...