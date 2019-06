Esporte Em revanche, Federer bate australiano e vence em estreia na grama na Alemanha Suíço bateu o rival australiano por dois 2 sets a 0, em duelo disputado nesta terça-feira (18), na Alemanha

O suíço Roger Federer teve uma estreia tranquila na busca por seu 10.º título no ATP 500 de Halle, disputado em quadras de grama na Alemanha. Com direto a revanche, o atual número 3 do mundo derrotou o australiano John Millman, seu algoz no US Open do ano passado, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. Maior vencedor do torneio alemão, Federer só teve tra...