Esporte Em reunião, prefeito de Goiânia pede paciência a dirigentes em suspensão de atividades Iris Rezende garantiu que irá conversar sobre liberação de treinos e jogos com o governador Ronaldo Caiado, mas pediu que os clubes permaneçam sem atividades em Goiânia nos primeiro período de suspensão intermitente

Em uma rápida reunião no Paço Municipal, nesta quinta-feira (2), dirigentes e parlamentares ligados a Atlético-GO, Vila Nova e Goiânia ouviram um pedido de paciência do prefeito Iris Rezende (MDB) durante os 14 dias de suspensão de atividades não essenciais na capital, mas também tiveram o compromisso de diálogo com o governador Ronaldo Caiado (DEM) sobre a possibilidade d...