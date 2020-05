Esporte Em reunião de comitê da Prefeitura, volta aos treinos é discutida, mas não há decisão Vereador afirma que será analisada a viabilidade de flexibilização esta semana para deliberar sobre retomada na próxima semana

Não houve decisão sobre a volta dos treinos dos clubes de futebol da capital durante reunião do Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia na manhã desta segunda-feira (25). De acordo com o vereador Wellington Peixoto (DEM), líder do executivo na Câmara de Goiânia, uma avaliação será feita durante a semana para decidir sobre o tema. Portanto, clubes e seus interlocutores e...