Esporte Em reunião com governador, clubes tentam cartada para voltar aos treinos Equipes da capital tentam convencer governo de Goiás a autorizar retomada das atividades, paralisadas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus

Representantes de Atlético-GO, Goiânia, Goiás e Vila Nova vão participar de reunião com o governador Ronaldo Caiado, nesta terça-feira (26), por meio de videoconferência, para pedir a volta dos treinos nos clubes. Com atividades paralisadas desde meados de março, as equipes querem retomar atividades para se preparar para uma eventual volta de competições e porque entend...