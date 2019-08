Esporte Em retorno, Ney Franco não descarta mudança tática e troca de peças no time do Goiás Treinador chega a Goiânia nesta sexta-feira (9/8) e comanda o time em dois trabalhos antes do jogos contra o Vasco, no domingo (11/8)

Ney Franco está de volta ao Goiás e tem pela frente a missão de fazer o time reencontrar o caminho do bom futebol e, consequentemente, das vitórias - a equipe está há cinco jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão. Para isso, o treinador admitiu, em entrevista ao POPULAR, que não descarta mudanças táticas no time. "Acho que terei de fazer um pouco de tudo no tim...