Esporte Em retorno do Brasileiro, Goiás é dominado pelo Botafogo Esmeraldas são goleadas, por 4 a 1, no CT Edmo Pinheiro e caem para a quarta colocação no Grupo E

Em Goiânia, o Goiás foi goleado pelo Botafogo, por 4 a 1, no CT Edmo Pinheiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. A partida marcou o reinício da competição para as jogadoras esmeraldinas. O Botafogo abriu quatro gols de vantagem. O primeiro deles foi logo no primeiro minuto de jogo com Karen. Ainda na primeira etapa, Jéssica e Bia marcaram aos 36...