Esporte Em retorno à seleção após críticas, Fernandinho ganha elogios de Tite Além de Fernandinho, Tite chamou Allan e Casemiro para o setor, deixando de fora nomes como Fabinho, do Liverpool, e Renato Augusto, do Beijing Guoan

Um dos jogadores mais criticados após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, o volante Fernandinho voltou a ser convocado para a seleção brasileira, nesta sexta-feira. O nome do jogador do Manchester City foi uma das surpresas da lista anunciada por Tite para a Copa América, já que Fernandinho não tinha sido mais convocado desde o Mundial -...