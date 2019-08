Esporte Em regime semiaberto, goleiro Bruno é contratado pelo Poços de Caldas FC Time disputa a Terceira Divisão do Campeonato Mineiro. Para jogos fora de casa, goleiro terá que apresentar um pedido à Justiça para viajar

O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou a contratação do goleiro Bruno. Aos 34 anos, ele já havia acertado com o clube no início do mês, mas ainda aguardava a liberação da Justiça. Pelas redes sociais, o Poços de Caldas FC publicou uma foto do goleiro com a camisa do clube. Bruno deve continuar morando em Varginha, onde fixou residência após sair da prisão, e i...