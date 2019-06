Esporte Em reencontro com Rueda, Uribe prevê que Chile e Colômbia darão espetáculo Volante e técnico foram campeões da Libertadores com o Atlético Nacional, em 2016

Com a experiência de já ter trabalhado com o técnico Reinaldo Rueda em 2016 quando ambos foram campeões da Libertadores com o Atlético Nacional, o volante Mateus Uribe prevê que Colômbia e Chile têm condições de dar um "espetáculo" aos torcedores que forem à Arena Corinthians na sexta-feira (28) acompanhar o confronto entre as duas seleções pelas quartas de final da C...