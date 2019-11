Esporte Em reencontro com Diniz, Flu bate São Paulo no Morumbi e deixa zona da degola O confronto marcou o reencontro de Diniz com o Fluminense. O treinador foi demitido do clube carioca em agosto e contratado pelo São Paulo no fim de setembro

O São Paulo foi surpreendido pelo Fluminense e perdeu por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão. Foi a primeira derrota em casa com o técnico Fernando Diniz, que completou dez jogos à frente da equipe (agora são cinco vitórias, dois empates e três derrotas). Brigando pelo G-4, o time paulista estacionou nos 52 pontos. ...